Blaulicht : Exhibitionist belästigt Fahrgäste am Hauptbahnhof

Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier Ein betrunkener 54-Jähriger hat am Montagabend zwei Frauen und eine Familie mit Kind am Trierer Hauptbahnhof bedrängt. Er pöbelte die Reisenden an und entblößte sich. Ein 16-Jähriger versuchte, dazwischen zu gehen.