Meterhohe Flammen : Großeinsatz der Feuerwehr in Lampaden

Lampaden Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Einsatz in Lampaden-Geisemerich ausrücken. Eine Garage hatte dort Feuer gefangen. Warum auch zahlreiche Kräfte aus den umliegenden Feuerwehren alarmiert wurden.

Ein Feuer ist am Donnerstagabend in einer Garage neben einem Wohnhaus in Lampaden-Geisemerich ausgebrochen. Da die Feuerwehr bei ihrer Ankunft mit meterhohen Flammen konfrontiert war, wurde ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren angefordert. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Wegen Wassermangel auf dem Grundstück mussten jedoch mehrere hundert Meter Schlauch gelegt werden, um das Feuer zu löschen. Neben der Garage brannten auch ein Auto und ein Anhänger komplett ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lampaden, Zerf, Heddert, Kell am See, Saarburg, Pellingen und Gustersth sowie das DRK Zerf und die Polizeiinspektion Saarburg.