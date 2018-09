Motorradfahrer rutscht in Leitplanke

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L 143 am Montagnachmittag schwer verletzt worden. har

Nach Auskunft der Polizei Trier ist am Montag (3. September 2018) gegen 16 Uhr ein 26-jähriger Motorradfahrer auf der L143 aus Fahrtrichtung Hockweiler kommend in Fahrtrichtung Pluwig unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer aufgrund noch unklarer Ursache zu Fall, rutschte in die linksseitige Schutzplanke und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die L 143 war in beide Fahrtrichtungen für 15 Minuten gesperrt.

Im Einsatz befand sich ein RTW des DRK, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und die Polizeiinspektion Trier.