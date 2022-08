Blaulicht : Morbacher Schwimmbad aufgebrochen und Baumaschinen von Baustelle geklaut

Foto: dpa/Daniel Maurer

Morbach Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag den Kassierraum im Morbacher Schwimmbad demoliert und die Trinkgeldkasse mitgenommen. In derselben Nacht wurden zwei Baucontainer auf einer Baustelle in Morbach aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

Beim Einbruch im Schwimmbad wurden laut Polizei die Scheiben zum Eingang des Gebäudes eingeschlagen. Nachdem die Täter gescheitert waren, die Tür zum Kassierraum aufzuhebeln, wurde eine Glasscheibe aus der Wand herausgebrochen. In der gestohlenen Trinkgeldkasse befand sich ein mittlerer zweistelliger Betrag. Der Sachschaden liegt dort im vierstelligen Bereich.

In derselben Nacht wurden Container auf der Baustelle am Lidl in Morbach aufgebrochen. Dabei wurden mehrere Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen. Der Schaden liegt dort im dreistelligen Bereich.