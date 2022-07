Blaulicht : Hitze und Dürre - Serie von Flächenbränden in der Region geht weiter

Die Hermeskeiler Feuerwehr bei einem Einsatz am Montag. Foto: Agentur Siko

Farschweiler Nach zahlreichen Feldbränden zum Wochenstart musste die Feuerwehr in der Region auch am Dienstag wieder mehrfach ausrücken. Bei einem Brand bei Farschweiler standen über 2,5 Hektar Wiese und Wald in Flammen.

Das Feuer in Farschweiler wurde vermutlich durch den technischen Defekt eines Mähdreschers ausgelöst, meldet die Feuerwehr der VG Ruwer. Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, beschäftigten die Nachlöscharbeiten die Feuerwehr noch mehrere Stunden. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Zuvor war es gegen Mittag (19. Juli) zu einem großen Flächenbrand bei Deuselbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften mehrere Stunden gegen das Feuer, auch ein Polizeihubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft.