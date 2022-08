Blaulicht : Streit auf Parkplatz eskaliert – Mann schlägt 79-Jährige wegen Diskussion um Hund

Gerolstein Ein 67-Jähriger hat am Montagmorgen auf einem Parkplatz in Gerolstein eine ältere Dame geschlagen und beschimpft. Diese hatte ihn ermahnt, liebevoller mit seinem Hund umzugehen. Die Polizei will überprüfen, ob der Mann dazu geeignet ist, einen Hund zu halten.

Der Mann sei laut der 79-Jährigen beim Ausladen von Gegenständen aus seinem Auto „grob und unsachgemäß“ mit seinem Hund umgegangen, meldet die Polizei. Als sie ihn darauf angesprochen habe, sei dieser aggressiv und handgreiflich geworden. Der 67-Jährige habe der Frau das Handy aus der Hand geschlagen, wodurch sie sich am Arm verletzte und das Handy beschädigt wurde.