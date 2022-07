Blaulicht : LKW rast in Mittelplanke: Stundenlange Sperrung auf der luxemburgischen A1

LKW rast in Mittelplanke: Stundenlange Sperrung auf der luxemburgischen A1

Ein LKW prallt auf der A1 in Luxemburg auf Höhe der Ausfahrt Kirchberg gegen einen Beschilderungspfosten. Foto: Police Grand-Ducale

Luxemburg Wegen eines LKW-Unfalls musste die luxemburgische A1 auf Höhe Kirchberg über die Mittagsstunden vollgesperrt werden. Der LKW war wegen eines geplatzten Reifens in die mittlere Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Fahrer war mit einer Betonmischmaschine auf der luxemburgischen A1 in Richtung Luxemburg unterwegs, als ein Reifen an dem LKW platzte, meldet die luxemburgische Polizei. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches mit der mittleren Leitplanke zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der LKW gedreht und in einen Beleuchtungsmast und den Pfosten einer Autobahnbeschilderung geschleudert.