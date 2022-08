Blaulicht : Großaufgebot der Polizei in der Karl-Marx-Straße – Falscher Alarm

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier Die Polizei ist am Montagabend zu einem größeren Einsatz in der Trierer Karl-Marx-Straße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus wurde eine Gefahrensituation gemeldet, die sich jedoch als falsch herausstellte.