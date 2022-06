Blaulicht : Unfall auf der Trierer Merianstraße – Verkehrschaos am Moselufer

Bei einem Unfall an der Ecke Merianstraße zur Friedrich-Ebert-Allee wurden am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt. Foto: Agentur Siko

Trier Bei einem Unfall an der Ecke Merianstraße zur Friedrich-Ebert-Allee wurden am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt. Eine Frau beschädigte beim Ausparken mehrere Fahrzeuge und geriet unkontrolliert in den Verkehr. Die Zufahrt in Richtung Nordallee musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet stieß die Frau beim Ausparken gegen sechs Fahrzeuge, bevor sie auf die Friedrich-Ebert-Allee fuhr. Dabei rammte sie mit ihrem Wagen einen dort vorbeifahrenden PKW, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Auch die Ampelanlage an der Ecke Merianstraße wurde beschädigt. Der Schaden liegt laut ersten Schätzungen bei circa 50.000 Euro. Die Fahrerin wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.