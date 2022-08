Blaulicht : Unfall in Kreisverkehr in Wittlich – Kradfahrer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Wittlich Ein 16-Jähriger wurde bei einem Unfall am Sonntagabend auf der L141 in Wittlich leicht verletzt. Ein Autofahrer bremste in einem Kreisverkehr abrupt ab, wodurch der Kradfahrer stürzte.

