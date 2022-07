Blaulicht : Vollsperrung der A1 bei Daun Richtung Trier - Bagger auf Fahrbahn gekippt (Fotos)

Foto: Agentur Siko 13 Bilder Fotos: Vollsperrung der A1 - Bagger auf Fahrbahn gekippt

Daun Wegen eines LKW-Unfalls ist die A1 bei Daun in Richtung Trier vorläufig vollgesperrt. Ein mit einem Bagger beladener LKW ist in die Mittelschutzplanke gerast und umgekippt. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Aufgrund eines geplatzten Reifens verlor der Fahrer die Kontrolle über den LKW, meldet die Polizei. Der mit einem 13 Tonnen schweren Bagger beladene Anhänger wurde in die Mittelschutzplanke geschleudert und kippte danach auf die Fahrbahn.