Fastnacht am Samstag Karneval: Jeck fährt anderen Jeck mit drei Promille an - Blaulichtbilanz aus der Eifel

Speicher, Schleid, Körperich · Einige Körperverletzungen gab es in der Eifel. Dann fuhr ein Autofahrer mit drei Promille Alkohol im Blut einen Jecken an. Die Polizeieinsätze am Samstag in der Eifel.

11.02.2024 , 10:55 Uhr

Foto: dpa/Patrick Seeger