Fastnacht am Samstag und Sonntag Karneval: Jeck fährt anderen Jeck mit drei Promille an - Blaulichtbilanz vom Wochenende

Bei den Umzügen am Sonntag gab es den Polizeiinspektionen der Region zufolge hingegen gar keine Zwischenfälle. „Alles blieb sehr ruhig – zumindest aus polizeilicher Sicht“, hieß es am Sonntagnachmittag aus Bitburg. „Alles friedlich“, meldet man in Morbach. Da stach es schon fast heraus, dass in Saarburg in der Nacht zum Sonntag jemand betrunken in ein Auto stürzte, das so einen Sachschaden erlitt. „Kleinigkeiten, aber nicht mit den Vorjahren vergleichbar“, resümiert ein Polizist.