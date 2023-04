Fahrer auf der A60 gestoppt Schlangenlinien mit dem 40-Tonnen-Sattelzug

Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier sind am Montagnachmittag auf einen niederländischen Sattelzug aufmerksam geworden, der auf der A60 in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Der 40-Tonner war Richtung Belgien unterwegs, als ihn die Polizei in der Nähe der Ausfahrt Bleialf stoppte. Bei der anschließenden Kontrolle des Sattelzuges, der mit 25 Tonnen Saatgut beladen war, stellten die Beamten den Konsum von Drogen fest, da ein zuvor durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain verlief.