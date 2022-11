Kriminalität : Unbekannte versuchen Geldautomaten in Bleialf zu sprengen

Unbekannte versuchen Geldautomaten in Bleialf zu sprengen

Bleialf Die Polizei wurde am frühen Morgen nach Bleialf gerufen und fand eindeutige Spuren vor. Nun wird nach den Tätern gefahndet, die derzeit noch flüchtig sind.

Offenbar haben bisher Unbekannte am frühen Mittwochmorgen, 23. November, versucht, einen Geldautomaten in Bleialf aufzusprengen. Eine Zeugin hatte gegen 5.45 Uhr bei der Polizeiinspektion Prüm eine verdächtige Feststellung in der Filiale der Kreissparkasse Bitburg-Prüm gemeldet. Die unmittelbar nach Bleialf entsandte Streife fand den Sachverhalt bestätigt.