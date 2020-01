Polizei : „Blitz-Einbruchdiebstahl“ in Kelberg

Kelberg Tabakwaren im Wert eines fünfstelligen Betrags wurden in Kelberg gestohlen.

Kelberg (hpl) Zu einem sogenannten „Blitz-Einbruchdiebstahl“ kam es am Mittwochmorgen (29. Januar) gegen 3.02 Uhr in Kelberg in einem Supermarkt in der Bonner Straße. Das teilt die Polizei mit.