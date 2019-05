Einsetzender Schneefall und Blitzeis haben am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Reinsfeld und Mehring zu zwei Unfällen geführt. Von Florian Blaes

Nach Polizeiangaben geriet ein Auto in Fahrtrichtung Saarbrücken auf eisglatter Straße ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. Ein anderes Auto, in Fahrtrichtung Trier, kam ebenfalls auf gleicher Höhe ins Schleudern und krachte in die rechte Leitplanke. Insgesamt wurden nach ersten Angaben bei beiden Unfällen zwei Menschen verletzt.

In Richtung Mehring war die rechte und in Richtung Reinsfeld die linke Fahrspur gesperrt. Beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz war die die FEZ Hermeskeil und FEZ Schweich, die Wehrleiter Hermeskeil und Schweich, die Feuerwehren aus Hermeskeil und Schweich. Zudem das DRK Hermeskeil, Schweich und Ehrang, Notärzte aus Hermeskeil und Ehrang, sowie die Autobahnpolizei Schweich.