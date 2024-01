Radar aktuell Vorsicht Blitzer: Hier wird in der Region Trier und Luxemburg kontrolliert

Die erste stationäre Messsäule zur Rotlichtüberwachung wurde Ende Mai 2021 an der Ecke Martinsufer(B49)/Ausoniusstraße installiert. Anfang Juni folgte eine weitere an der Kreuzung Wasserweg/Schöndorfer Straße (aus Richtung Kürenz kommend). Seit Ende Juni 2021 steht die dritte in der Trierer Südallee, Höhe Gerty-Spies-Straße/Kaiserstraße. Die vierte Messsäule wurde im Juli 2021 am Pacelliufer an der Einmündung Hohenzollernstraße (Fahrtrichtung Konz) installiert. Anfang August folgte der fünfte Ampelblitzer an der Kreuzung zwischen der Luxemburger Straße/Niederkircher Straße. Außerdem wurde ein Ampelblitzer am Pacelliufer (stadteinwärts, Abzweigung B 268) installiert. Ende des Jahres wurde eine Säule an der Kreuzung Ostallee/Gartenfeldstraße aufgestellt.