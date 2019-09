Feuerwehreinsatz : Blockkraftheizwerk in Neuerburg gerät zweimal an einem Tag in Brand

Neuerburg Gleich zweimal mussten am gestrigen Sonntag mehrere Feuerwehren aus der Region zu einem Brand in einem Blockkraftheizwerk in der Pestalozzistraße in Neuerburg ausrücken.

Nach Angaben des Pressesprechers der Feuerwehr VG Südeifel Joachim Hönel war es zunächst am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Brandalarm gekommen, bei dem Flammen aus einem Fenster des Blockkraftheizwerks gemeldet worden waren. Dieser Einsatz konnte nach dem Anrücken der ersten Einsatzkräfte schnell abgebrochen werden, da beim Eintreffen der Wehren festgestellt wurde, dass nur wenige Abfallreste glühten und schnell gelöscht werden konnten.

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr kam es dann erneut zu einem Brandalarm im selben Blockkraftheizwerk. Beim Eintreffen der Wehren brannten mehrere sogenannte „Pick Packs“ in denen Brandrückstände gelagert werden. Nach Angaben des Presssprechers konnte die Feuerwehr nur unter schwerem Atemschutz und Einhaltung einer Sicherheitszone die Löscharbeiten durchführen.

Für die Bevölkerung bestand während den Löscharbeiten nach Angaben der Feuerwehr keine Gefahr. Im Einsatz waren am Sonntagmorgen zunächst 52 und am Abend 45 Kräfte der Feuerwehren aus Neuerburg, Karlshausen, Mettendorf, Niederweis, Körperich, Ammeldingen, Utscheid, Arzfeld und die Führungsstaffel der VG Südeifel unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Wehrleiters Frank Weis im Einsatz.