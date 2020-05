Blumenkübel in Irsch beschädigt

Irsch Die Polizei sucht Hinweise zu einem Auto, dass am Freitag in Irsch (Kreis Trier-Saarburg) offenbar einen Blumenkübel beschädigt hat, gegenüber einer Bäckerei.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Das verursachende Fahrzeug dürfte in Richtung Zerf unterwegs gewesen sein. Hinweise an die Polizei in Saarburg unter 06581-91550.