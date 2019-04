Blumenkübel steht in Kernscheid in Flammen

Ein Blumenkübel hat am Ostermontagnachmittag in Trier-Kernscheid gebrannt. red/siko

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Trier kam es gegen 14.10 Uhr zu dem Einsatz in der Franzenheimer Straße. Dort stand ein Blumenkübel auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses aus bisher noch ungeklärter Ursache in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug der Wache 1 und einem Rettungswagen an. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand, zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Feuerwehr kontrollierte die in Mitleidenschaft gezogene Hausfassade mit einer Wärmebildkamera. Im Einsatz waren auch die Polizeiinspektion Trier und die Kriminalpolizei.