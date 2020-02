Zeugen gesucht : Blut an den Airbags – Unfallopfer an der Mosel verschwunden

Piesport Ein dubioses Szenario hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag bei Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich) vorgefunden: An der L 50 stand ein Unfallwagen, an dessen ausgelösten Airbags Blut klebte. Die Insassen des Autos waren jedoch verschwunden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein bisher unbekannter Autofahrer am Sonntag gegen 0.50 Uhr auf der L 50 (Piesporter Berg) in Richtung Klausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in ein Insektenhaus, das vor einem Baum angebracht war. Bei dem Zusammenprall lösten beide Frontairbags aus.

Vor Ort traf die Polizei niemanden an. Die Beamten stellten fest, dass an den Airbags Blut anhaftete. Am Auto waren beide Kennzeichen abmontiert. Ermittlungen ergaben, dass der Halter aus dem Kölner Raum stammt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Daihatsu Cuore.

Wie viele Menschen ursprünglich tatsächlich in dem Auto saßen, wie schwer sie verletzt wurden, und wo sie sich inzwischen aufhalten, ist unklar.