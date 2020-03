Zeugen gesucht : Blutiger Streit in der Theodor-Heuss-Allee in Trier

Blutiger Streit in der Theodor-Heuss-Allee in Trier

Trier Mehrere Menschen haben sich am heutigen Freitag auf dem Grünstreifen in der Theodor-Heuss-Allee gestritten. Ein Mensch wurde dabei mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Trier mitteilte, sei es heute gegen 12.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf dem Grünstreifen der Theodor-Heuss-Allee gekommen. Dabei wurde ein Beteiligter mit einem spitzen Gegenstand so schwer verletzt, dass er in ein Trierer Krankenhaus gebracht wurde. Eine weitere Person wurde im Gesicht leicht verletzt. Ein Teil der Gruppe lief vom Tatort in Richtung Bahnhof weg, konnte dort jedoch durch die Polizei gestellt und kontrolliert werden. Auch eine der kontrollierten Personen wies eine blutende Verletzung auf. Die Beteiligten machten zum Teil keine oder widersprüchliche Angaben.