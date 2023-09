Mit Messer und Eisenstange Haftbefehl nach blutigem Streit in Trier-Feyen - Polizei sucht dringend Zeugen

Weil er eine 57-jährige Frau schwer verletzt haben soll, sitzt ein Verdächtiger nun in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Mittwoch wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstag mitteilte.