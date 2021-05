Verkehr : Polizei Trier stoppt Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Trier Beamte der Polizeiinspektion Trier haben am Dienstag im Stadtgebiet kontrolliert.

Bei Kontrollen am Dienstag in Trier hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Drei Fahrzeugführer waren mit ihren Autos unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Ein Fahrer stand unter Alkohol-Einfluss und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen. Auch ein weiterer Fahrzeugführer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Aufgrund technischer Veränderungen an vier Fahrzeugen kam es jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Zudem wurden eine Vielzahl von Verstößen mit Verwarnungen geahndet.