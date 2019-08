Verfolgungsjagd : BMW-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle in Trier Nord und entkommt

Trier/Ruwer Der Fahrer eines silbernen BMW ist vor einer Polizeikontrolle in Trier Nord geflohen und entkommen. Laut Polizei waren mehrere Polizeiwagen in die Verfolgungsjagd eingebunden.

Am Samstagmorgen, gegen 9.50 Uhr, wollte ein Streifenteam der Polizeiinspektion Trier, einen grau-silbernen BMW Coupé 430d in der Rudolf-Diesel-Straße kontrollieren, der dem Polizeiteam entgegenkam. Als der Streifenwagen wendete, flüchtete der Fahrer des Autos mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Metternichstraße in Richtung der Loebstraße. Die Polizei verfolgte ihn in Richtung Trier-Nord.