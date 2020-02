Polizei : BMW-Fahrer streift beim Überholen Auto und flüchtet

Trier Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend um 23.10 Uhr in Trier von einem dunklen Auto der Marke BMW überholt und ihr Auto von diesem gestreift worden.

