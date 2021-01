Unfallflucht : BMW in Jünkerath beschädigt

Jünkerath (red) Eine Anwohnerin der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath hat am Sonntag, 12.15 Uhr festgestellt, dass der vor ihrem Anwesen abgestellte BMW in der Nacht beschädigt wurde. Laut Polizei ist vermutlich ein aus Richtung Gönnersdorf kommender Wagen mit dem BMW kollidiert.

Der Fahrer flüchtete. Gefundene Fahrzeugteile deuten auf einen Ford hin. Er dürfte vorn rechts beschädigt sein.