Die Polizei Bitburg sucht Zeugen einer Unfallflucht: Auf dem Parkplatz des Cascade-Schwimmbads im Talweg wurde am Montag ein BMW-Mini an der hinteren Stoßstange beschädigt. Wahrscheinlich beim Ein- und Ausparken oder Vorbeifahren eines anderen Fahrzeuges. Die Polizei geht davon aus, dass es dazu in der Zeit zwischen 8.30 und 14.45 Uhr gekommen ist. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.