Schock am Morgen: Das schöne Motorrad ist weg

(mh) Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 7.35 Uhr, in Nerdlen in der Straße Langwies ein Motorrad der Marke BMW R 1200 GS Adventure von der Hofeinfahrt entwendet. Wie, ist laut Polizei noch völlig offen. Die Ermittlungen dauern an. Morgens bemerkte der Eigentümer, dass die Maschine nicht merh da ist. Der Wert des Motorrads berägt laut Polizei rund 15 000 Euro.