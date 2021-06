Kriminalität : Scheibe an Verwaltunsgebäude eingeschlagen

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun (red) Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag bis zum gestrigen Montag ein bodennahes Fenster am Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in der Leopoldstraße in Daun beschädigt. Die Scheibe wurde laut Mitteilung der Polizei mit Gewalt eingeschlagen.