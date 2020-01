Blaulicht : Böller löst wohl Brand eines Altkleidercontainers in Bernkastel-Kues aus

Foto: Fritz-Peter Linden

Bernkastel-Kues In der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues hat in der Silvesternacht ein Altkleidercontainer gebrannt. Als Ursache vermutet die Polizei einen Böller. Alle Klamotten im Container sind wohl nicht mehr brauchbar.

In der Silvesternacht wurde kurz vor der Jahreswende ein Containerbrand in Bernkastel-Kues in der dortigen Cusanusstraße gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Als Ursache wird ein in den Container geworfener "Böller" vermutet. Die Feuerwehr aus Kues konnte den Brand schnell löschen.