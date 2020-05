Kostenpflichtiger Inhalt: Fliegerbombe aus Zweitem Weltkrieg : Bombe am Mattheiser Weiher gefunden – Update mit Details und Fotos

Foto: Presseamt Stadt Trier

Trier Bei Bauarbeiten in der Nähe des Mattheiser Weihers in Trier ist am Morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Volksfreund.de zeigt den genauen Fundort und berichtet den Tag über.

Das Gelände ist inzwischen abgesperrt, Berufsfeuerwehr und Polizei sind vor Ort. Das teilt die Stadt Trier am Montagmorgen mit. Auf der Karte (siehe unten) ist der Fundort der Bombe markiert.

Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat die Bombe auf einem Privatanwesen untersucht. Bei der Bombe handelt es sich um eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, Typ MC 500 mit Aufschlagzünder "Tail Pistol No. 30". Bombe und Zünder sind identisch zu der im September 2019 gefundenen Bombe in Trier-Euren (der TV berichtete).

Foto: TV/Harald Jansen 6 Bilder Bombenfund am Mattheiser Weiher in Trier

⚠️⚠️⚠️ In dieser Baugrube wurde die Fliegerbome gefunden. Bitte haltet euch vom Mattheiser Weiher heute fern. Das macht den Einsatzkräften die Arbeit wesentlich leichter. #trierbombe #feuerwehr #immerda pic.twitter.com/FjGz0U4pOu — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020

Die Stadt Trier bittet darum, sich heute vom Mattheiser Weiher fernzuhalten. Dies erleichtere die Arbeiten der Einsatzkräfte.

Aufgrund des Zustands des Sprengkörpers ist vermutlich eine Vor-Ort-Entschärfung möglich. In diesem Fall müssten ähnlich wie in Euren Bewohner in einem Radius von 500 Meter um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen verlassen.