später lesen Blaulicht Boot sinkt an der Saarmündung in Konz - Viele Zuschauer bei Bergung durch Kran (Fotos) FOTO: TV / Florian Blaes FOTO: TV / Florian Blaes Teilen

Twittern

Teilen



An der Saarmündung in Konz ist am Mittwochnachmittag ein Boot gesunken. Verletzt wurde zwar niemand. Doch wegen des möglichen Auslaufens von Kraftstoffen rückte ein Kran zur Bergung an. Von Florian Blaes