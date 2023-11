Taucher im Einsatz Boot sinkt im Pölicher Hafen

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend alarmiert, nachdem im Hafen von Pölich im Hochwasser ein größeres Boot abgesunken war. Mit Hilfe der Feuerwehr wurden großflächig Ölschlingen um das Boot ausgebracht. Das Wasserfahrzeug wurde gegen weiteres Absinken gesichert. Am Freitagmorgen rückten Spezialtaucher an, um das Boot wieder komplett wieder an die Wasseroberfläche zu heben. Wie hoch der entstandene Schaden ist und warum das Boot gesunken ist, ist noch unklar. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren und die Wasserschutzpolizei.