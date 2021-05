Polizei sucht Zeugen : Bordstein in Hillesheim beschädigt und geflüchtet

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim/Eifel Ein Fahrer ist am Mittwoch, 12. Mai, nach einem Unfall in Hillesheim geflüchtet. Zwischen 10.30 und 12 Uhr beschädigte er laut Polizei beim Abbiegen aus der Bachstraße in die Kölner Straße den Bordstein am rechten Rand.

Dabei wurde auch der Gehweg in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund des Schadensbildes und der vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer mit einem LKW oder einem ähnlich großen Wagen unterwegs war.