Polizei sucht Unfallfahrer : Bordstein in Orenhofen beschädigt und geflüchtet

ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg. Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Am 05.04.2018 findet ein Verkündungstermin im Prozess um Schmerzensgeld gegen den Freistaat Bayern nach einem tödlichen Unfall statt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Orenhofen Ein unbekannter Fahrer ist am Wochenende nach eine Unfall im Neubaugebiet „Auf Baul“ in Orenhofen geflüchtet. Er hat mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem Lastwagen, einen Bordstein am Einmündungsbereich „Auf Baul/Auwer Straße“ erheblich beschädigt und ist anschließend davongefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken