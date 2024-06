Bitterer Ernst beim Baden Notfall am Bostalsee: DLRG rettet Ertrinkenden – Was passiert ist

Das klassische Retten von Ertrinkenden mache am Bostalsee einen vergleichsweise geringen Teil der Arbeit des DLRG aus, sagt Holderbaum. In der Zeit von Ostern bis in den Oktober unterstützen die ehrenamtlichen Helfer am Wochenende und innerhalb der Sommerferien die hauptamtliche Rettungswache des Bostalsees. Dabei kämen rund 11 000 Wachstunden zusammen, die zum Großteil mit Erste-Hilfe-Leistungen wie beispielsweise der Betreuung von Wespenstichen gefüllt seien. Auch Hilfe für erschöpfte Surfer oder gekenterte Segelboote kämen häufiger vor.