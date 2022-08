Justiz : Brände im Konzer Tälchen – Mutmaßlicher Brandstifter sitzt nun in U-Haft

Die Brände am Sonntag und in den Wochen davor haben die Feuerwehren im Tälchen massiv beschäftigt. Foto: TV/Agentur Siko

Konz-NIedermennig/Krettnach Nach den Bränden im Konzer Tälchen wird ein Mann beschuldigt, sie verursacht zu haben. Nun haben die Ermittler Details zum Tatverdächtigen genannt.

Nach den Wald- und Flächenbränden in Niedermennig und Krettnach am vergangenen Sonntag haben Ermittler der Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann ist laut Polizei 37 Jahre alt und soll bereits in der Vergangenheit wegen Brandstiftung in Erscheinung getreten sein. Ob Tatzusammenhänge zu vorherigen Flächen- und Waldbränden bestehen, werde weiter ermittelt, heißt es von Seiten der Polizei.

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13 Uhr zunächst zu einem Flächenbrand an der B 268 bei Niedermennig. Der Feuerwehr gelang es zeitnah, das Feuer zu löschen. Gegen 17.18 Uhr wurden laut Polizei gleich vier Flächenbrände im nahegelegenen Krettnach gemeldet. Die dort eingesetzten Kräfte hätten einen weiteren Brand im Wald oberhalb der Ortslage Niedermennig bemerkt. Anschließend habe eine Fläche am Ortsrand von Krettnach gebrannt. Macht zusammen sechs Brände innerhalb kurzer Zeit.

Die Polizei leitete laut eigenen Angaben umgehend Ermittlungen ein und befragte Zeugen. Dies habe zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt. Die Kripo traf den 37-Jährigen im Rahmen der Fahndung an und nahm ihn vorläufig fest. Am Montag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete laut Polizei Untersuchungshaft an.