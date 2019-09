Feuerwehreinsatz : Brand an Körpericher Schule: Lehrerin leicht verletzt

Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg In der Grundschule St. Hubertus in Körperich hat am Montag, 2. September, eine Geschirrspülmaschine gebrannt.

(red) Ein technischer Defekt an einer Geschirrspülmaschine hat am Montag einen Brand an der Grundschule St. Hubertus in Körperich ausgelöst. Eine Lehrerin wurde leicht verletzt. 17 Schüler und eine weitere Lehrerin blieben unversehrt.