Feuerwehreinsatz Brand an Strommast in der Vulkaneifel

Nohn · Zu einem Brand an einem Strommast wurden in der Nacht zum Samstag mehrere Feuerwehren und die Polizeiinspektion Daun alarmiert. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 4.19 Uhr zu dem Vorfall. Zeugen hatten einen Brand an einem Strommast an der Nohner Mühle gemeldet.

04.06.2023, 11:35 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel