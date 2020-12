Kriminalität : Brand der Hasborner Mühle - Polizei vermutet Brandstiftung

Hasborn/Wittlich Nach den bisherigen Erkenntnissen bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, so erklärt die Kriminalinspektion Wittlich, dass das Feuer durch Fremdeinwirkung verursacht wurde.

Vergangenes Wochenende (unsere Zeitung berichtete) stand das Gebäude "Hasborner Mühle" in Hasborn in Flammen. Die Polizei wurde gegen 1:46 Uhr von einem bislang unbekannten Zeugen über eine Autobahnnotrufzentrale alarmiert und über den Brand in Kenntnis gesetzt. Das Feuer, so erklärt die Polizei, habe das leerstehende Gebäude in erheblichem Maße beschädigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, so erklärt die Kriminalinspektion Wittlich, dass das „Feuer durch Fremdeinwirkung verursacht“ wurde. Die Kriminalpolizei fragt daher: „Wer hat in der Nacht auf Samstag, 19. Dezember, Beobachtungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten?“