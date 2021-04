Feuerwehr Trier im Einsatz : Thuja-Hecke brennt in St.-Mergener-Straße Trier – Anwohner bei Löschversuch verletzt

Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Bei dem Versuch, vor Ankunft der Feuerwehr eine brennende Thuja-Hecke und den ebenfalls brennenden Gartenzaun, an dem diese stand, zu löschen, hat ein Anwohner der St.-Mergener-Straße in Trier am Sonntag, 25. April, leichte Verletzungen erlitten.

Laut Mitteilung der Integrierten Leitstelle des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst Trier ist die Trierer Berufsfeuerwehr gegen 17.39 Uhr am Einsatzort angerückt und hat den Brand unter Kontrolle gebracht. Hecke und Gartenzaun hätten auf einer Länge von sechs Metern gebrannt. Die Hecke bis in eine Höhe von sechs bis sieben Meter. Gegen 18.13 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Die Brandursache sei unklar.

Im Einsatz seien 14 Kräfte gewesen: der Löschzug der Wache 1, ein Löschfahrzeug der Wache 2, der Löschzug Kürenz sowie ein Rettungswagen.

(red)