Brand : Auto steht in Wincheringen in Flammen

Auto steht in Wincheringen in Flammen

Wincheringen-Bilzingen In Wincheringen hat am Samstagnachmittag ein Auto gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, stand ein BMW am Samstag gegen 16.15 Uhr in Wincheringen-Bilzingen komplett in Flammen. Das Fahrzeug war noch unmittelbar vor dem Ausbruch des Brands genutzt worden, so dass die Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Fremdverschulden nahezu ausschließt und als Brandursache einen technischen Defekt vermutet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.