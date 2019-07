Zwei Mal Sirenenalarm in einer Nacht : Brand eines Mülleimers greift in Bitburg auf Gebäude über

Bitburg Flammen eines brennenden Mülleimers greifen in der Nacht in Bitburg auf Gebäude und Dachstuhl über.

(ang) Zweimal kurz hintereinander wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Bewohner in Bitburg durch Sirenenalarm aufgeschreckt. Gegen 1.36 Uhr erreichte die Feuerwehr Bitburg die Meldung „Brennender Mülleimer“ in der Gartenstraße in Bitburg. Bei Ankunft der ersten Kräfte am Einsatzort hatten die Flammen des Mülleimers bereits auf das Gebäude des dortigen Casinos bis zum Dachstuhl übergegriffen. Deshalb wurden umgehend weitere, zusätzliche Einsatzkräfte am Brandherd benötigt und einschließlich der Drehleiter in die Gartenstraße nachalarmiert. Dicke Rauchschwaden umhüllten inzwischen den Gebäudekomplex im Dachbereich. Nach gut einer Dreiviertel Stunde konnte Einsatzleiter Jürgen Dunkel „Feuer unter Kontrolle“ melden. Die Brandursache ist in der Nacht noch unklar. Die Polizei Bitburg wird in diesem Zusammenhang ermitteln. Über Schadensausmaß und -höhe konnte ebenso noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Bitburg mit drei Löschzügen zudem das THW Bitburg, DRK und die Polizei Bitburg mit mehreren Beamten.