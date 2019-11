Thalfang : Wohnhausbrand in Thalfang: Bewohner können sich retten

Foto: TV/Frank Göbel

Thalfang Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Thalfanger Hauptstraße rückte die Feuerwehr am Montag, 11. November, gegen 17.50 Uhr aus. Durch das schnelle Eingreifen habe ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden können, berichtet die Polizeiinspektion Morbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken