Gerolstein (red) Feuerwehr und Polizei wurden am Samstag gegen 15.30 Uhr über einen Brand im Bereich des Lavawerks zwischen Gerolstein-Lissingen und Birresborn informiert, was sich aber nicht bestätigte.

Gebrannt hat aber im Bereich des Hofs Denkelseifen ein Hochsitz. Er ist nach ersten Ermittlungen der Polizei vorsätzlich angezündet worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Gerolstein, Telefon 06591/95260 oder in Daun, Telefon 06592/96260.