Feuerwehreinsatz : Evakuierung: Brand in Trierer Berufsschule

Evakuierung: Brand in Trierer Berufsschule

Trier Am Donnerstagmorgen hat es im Eingangsbereich des Balthasar-Neumann-Technikums Trier gebrannt. Grund dafür waren Abbrennarbeiten. Verletzt wurde niemand.

Mitarbeiter des Ordnungsamts, die in der gegenüberliegenden Straße ihren Sitz haben, hatten laut Feuerwehr bereits vor Eintreffen der Beamten damit begonnen, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr übernahm die Arbeiten und kontrollierte im Anschluss, ob Rauch in die Klassenzimmer eingedrungen ist. Später konnten alle Schüler wieder zurück in den Unterricht.