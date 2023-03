Der Schornsteinfeger war auch dabei : Brand im Kamin: Feuerwehr muss nach Schleidweiler ausrücken

Schleidweiler Feuerwehr und Polizei sind zu einem Brand in einem Wohnhaus in Schleidweiler ausgerückt.

Zu einem Einsatz in Schleidweiler rückte am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Feuerwehr aus. Nach Informationen der Feuerwehr war aus noch ungeklärter Ursache ein Kamin in einem Gebäude in der Kapellenstraße in Brand geraten.