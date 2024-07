Einsatz im Saarland Brand im Parkhotel in Weiskirchen: Feuerwehr evakuiert Gebäude

Zurzeit sei das betroffene Dachgeschoss nicht zu nutzen. Allerdings laufe der übrige Hotelbetrieb wie gewohnt weiter. Zu jenem Zeitpunkt, als der Notruf eingegangen war, sollen an die 100 Menschen in dem Haus gemeldet gewesen sein. Sie hätten sich aber nicht alle in dem Augenblick dort aufgehalten. Zehn Personen aus dem geschädigten Gebäudeteil seien evakuiert worden. Niemand habe Verletzungen erlitten.